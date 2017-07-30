السويداء : تحذيرات من عمليات نصب يتعرض لها أهالي عناصر مختفين أو قتلى من الجيش النظامي

السويداء : تحذيرات من عمليات نصب يتعرض لها أهالي عناصر مختفين أو قتلى من الجيش النظامي

حذرت مصادر إعلامية محلية من عمليات نصب وابتزاز، يتعرض لها ذوو عناصر الجيش النظامي، الذين اختفوا أو قتلوا خلال السنوات الماضية.

وقالت شبكة السويداء 24، الأكبر المعنية بتغطية أخبار المحافظة، في موقع فيسبوك، إن عدة عائلات تعرضت لعمليات نصب من أشخاص يدعون معرفة مصير أبنائهم، وأنهم قادرون على الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية تدفع كفدية.

إحدى العائلات التي فقدت ابناً لها في مطار الطبقة، تلقت اتصالاً من شخص مجهول في محافظة الحسكة، ادعى أنه كان مسجوناً مع ابن لهم في سجون داعش، وأعطاهم تفاصيل عنه، زاعماً أنه يستطيع إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي قدره مليونين ونصف المليون ليرة سورية، وبعد تحويل المبلغ الذي طلبه الشخص، اختفى عقب ذلك وانقطع الاتصال معه ليتبين أنه “نصاب”.

وفي حالة أخرى مشابهة، تمكنت العائلة من اكتشاف كذب شخص اتصل بهم مدعياً أنه قادر على الإفراج عن ابنهم، بعدما أعطوه معلومات كاذبة فادعى أنه على علم بها.