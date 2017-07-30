” الوثنية ليست من ديننا ” .. تركيا : الشرطة تعتقل مواطناً هاجم تمثالاً لأتاتورك !

أقدم بائع متجول يرتدي عمامة يُدعى محمد مالبورا في مقاطعة “سيفرك” بمدينة شانلي أورفا الواقعة في جنوب شرق تركيا على مهاجمة تمثال أتاتورك في ميدان الجمهورية بالبلطة.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، فقد هتف الرجل: “الوثنية ليست من ديننا.. هل كان المدافعون عنها من نسل الرسول الكريم؟”.

وفور ملاحظتهم الأمر، توجه أفراد من إدارة قوات درك سيفرك الواقعة بالقرب من الواقعة وقاموا بإنزال مالبورا من المنطقة التي يوجد بها التمثال وتسليمه إلى فرق الشرطة التي توجهت إلى الموقع.

وتم اعتقال البائع واقتياده إلى مديرية الأمن لاستجوابه.