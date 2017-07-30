بعد أيام من إنهائه عقوبة سجن بسبب السرقة .. القبض على سوري قاصر حاول سرقة سيارة في النمسا

بعد أيام من إنهائه عقوبة سجن بسبب السرقة .. القبض على سوري قاصر حاول سرقة سيارة في النمسا

ألقت الشرطة النمساوية القبض على فتى سوري، الخميس الماضي (27/7)، بعد أن حاول سرقة سيارة.

وقالت صحيفة “كرونة” النمساوية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شابين فرا من عناصر الشرطة بالسيارة المسروقة، بعد أن تم الإبلاغ عن سيارة بيضاء متواجدة بشارع هوكه غاسه، في #فيينا .

وتمكنت الشرطة من إيقاف السيارة.

وأوضحت الصحيفة أنه وخلال خروج السائق البلغاري، استغل الشاب السوري (15 عاماً) الموقف، وحاول الهرب بالسيارة، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة إصابة طفيفة بالركبة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وقال المتحدث باسم الشرطة، بول إيدينبرغر، إن الشاب السوري تم الإفراج عنه، الاثنين الماضي، حيث قضى بضعة أشهر بالسجن بتهمة السرقة.

ولم تذكر الصحيفة اسم السوري، أو تاريخ وصوله للبلاد.