” يمارس طقوس شعوذة و سحر ” .. القبض على شاب قتل والدته و مثل بجثتها بطريقة وحشية في درعا

” يمارس طقوس شعوذة و سحر ” .. القبض على شاب قتل والدته و مثل بجثتها بطريقة وحشية في درعا

قالت مصادر إعلامية موالية، إن شاباً ارتكب جريمة وحشية، في إحدى بلدات محافظة درعا، حيث عمد إلى قتل والدته وتقطيع جثتها.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن معلومات وردت لسلطات النظام (الأمن الجنائي في الصنمين)، مساء يوم الخميس (27/7)، تفيد بقيام المدعو محمد المصري “الذي يمارس طقوس الشعوذة والسحر، بقتل والدته بدم بارد، التمثيل بجثتها”، في بلدة قيطة.

وأشارت المصادر إلى أن المصري قام بالصعود بوالدته إلى سطح المنزل، ثم عمد إلى ضرب رأسها بالحائط عدة مرات إلى أن فارقت الحياة، ليقوم بعد ذلك باستخراج أحشائها، ومن ثم غسل جوفها باستخدام خرطوم مياه، وتقطيع جثتها.

وقام الجاني بتهديد والده وجيرانه بـ “الجن والسحر”، قبل أن تقوم دورية شرطة بإلقاء القبض عليه، وضبط كتب الشعوذة والسحر التي كان يستخدمها.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه تم تسجيل اعترافات المجرم، دون أن تتطرق إلى تفاصيلها، أو دوافع ارتكابه للجريمة.

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