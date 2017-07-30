حفيدة كفتارو و زوجة حبش و العضو في فريق دي ميستورا : ” جدي حمى الدين و البلد بوضع يده في يد حافظ الأسد “

حفيدة كفتارو و زوجة حبش و العضو في فريق دي ميستورا : ” جدي حمى الدين و البلد بوضع يده في يد حافظ الأسد “

أبدت أسماء كفتارو، حفيدة مفتي سوريا السابق أحمد كفتارو، وزوجة النائب السابق في برلمان بشار الأسد، و المعارض الحالي، محمد حبش، رغبتها في العودة إلى سوريا وتولي منصب مستشارة في “دار الفتوى”، بعد إلغاء وزارة الأوقاف وتحجيم دور “القبيسيات”.

وفي مقابلة لها مع جريدة الأخبار اللبنانية الموالية، نشر يوم الجمعة (21/7)، شنت كفتارو، العضو في فريق نساء ديمستورا المؤلف بمجمله من نساء يصنفن من “المعارضة الموالية”، هجوماً على وزارة الأوقاف مطالبة بإلغائها و”إنشاء وزارة بديلة للشؤون الدينية تكتفي برعاية شؤون الرعية الدينية، أو ضمّها إلى دار الإفتاء”.

واقترحت كفتارو أن يتم ضم الوقف الإسلامي لوزارة المالية، متسائلة عن إيجار وقف الشام، الذي يبلغ ثلث أرضها، وما إذا كان من الأولى “أن تسخّر ميزانية أغنى وزارة في سوريا لخدمة المجتمع المتضرر، خارج أيدي رجال الدين”، بحسب تعبيرها.

وزعمت كفتارو أن أحد المعارضين قال لها في واشنطن: “سنحاسبكم جميعاً على وضع جدك يده بيد حافظ الأسد”، وقالت: “عندما أجتمع بالقادة الدينيين للفصائل المسلحة، خلال لقاءات في العواصم الغربية، أعود لأقول لوالدي: الآن أفهم لماذا وضع جدي يده في يد حافظ الأسد، لقد حمى الدين والبلد، ونحن أسرة مجبولة على الوفاء”.

وانتقدت كفتارو “علماء الدين” الذين تدخلوا في الشؤون السياسية، بمن فيهم مفتي النظام الحالي أحمد بدر الدين حسون، الذي قالت إنه فرّق الناس بدلاً من جمعهم.

وعن زوجها محمد حبش، رأت أسماء أن دخوله المجال السياسي كان خطأ، وأنه زج نفسه في مكان ليس فيه، مشيرة إلى أنها لا ترى “مستقبلاً سياسياً له بعد اليوم”، مطالبة إياه بنسف موقفه السياسي “والاعتذار من الناس”.

وعلى الرغم من انتقاد حسون، كشفت أسماء: «تواصلت مع المفتي حسون قبل حوالى شهر، قلتُ له: سأعود قريباً إلى سوريا، وأتمنى أن أعود إليها مستشارة في دار الفتوى، مكاني في الداخل. واجبي الديني والأخلاقي واسمي أيضاً يفرضان عليّ ذلك».

وهاجمت كفتارو دور القبيسيات، قائلة: “سمعت كلام ممثلين عن الإخوان المسلمين في جنيف يصفون القبيسيات، بالحرف بأنهن (ذراعنا اليمنى على الأرض)”.

وأشارت إلى أن القبيسيات “يقمن باحتلال مواقع في وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى التعليم والجمعيات، لماذا يبقين في هذه المواقع ونتركهن يبنين جدران التعصب في وجوهنا؟”.