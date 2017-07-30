طالب سوري ينال شهادة تقدير بعد إنجازه لبحث طبي في جامعة أمريكية

حصل طالب سوري على درجة تقدير في جامعة أمريكية، بعد إنجازه بحثاً عن “قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وتناقلت صفحات وشبكات إخبارية محلية، معلومات تفيد بحصول الطالب السوري همام الخالد على درجة تقدير في كلية الصيدلة بجامعة “تشابمان” في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إكماله بحثاً عن قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ونقل عن الطالب، في السنة الرابعة، قوله، إن البحث يسهم في الوصول إلى عقار يستطيع القضاء على البكتيريا المقاومة للمضادت الحيوية.

ولفت الخالد إلى الجهود التي بذلها الطبيب المشرف على البحث، واصفاً التجربة معه بأنها عملية وهامة.

وعلق الطالب السوري على منشور يتحدث عن إنجازه، في إحدى الشبكات الإخبارية المحلية بموقع فيسبوك: “بتشكر الجميع عالدعم و المحبة يلي بقلوبكون، انشالله دائما منكون رافعين راس بلدنا وأهلنا، فرحتي الأكبر هي فرحتكون فيني وشكراً”.