فيديو : حتى ” نمور حلب ” لجأت إلى أوروبا !

إحضار نمرين من حديقة حيوانات في حلب إلى مأوى نمور في هولندا (فيديو)

من المتوقع أن يصل نمران خراجا من مدينة حلب (عالم السحر) إلى مأوى نمور في هولندا.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الخبير في مأوى فليديا للحيوانات في مدينة نايبركوب بمقاطعة فريسلاند، شمالي هولندا، “يونو فان زون”، قام بإنقاذ 9 حيوانات، الأسبوع الماضي.

وسيتم نقل النمرين، وفق ما ذكرت شبكة “أومروب فريسلاند” الهولندية، إلى مدينة نايبركوب، على الأغلب، بعد أن تم نقلهم من حلب إلى تركيا، ومعالجتهم.

وما يزال الخبير الهولندي فان زون في تركيا، ليشرف على المساعدات المقدمة للحيوانات.

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