فيديو : حتى ” نمور حلب ” لجأت إلى أوروبا !

إحضار نمرين من حديقة حيوانات في حلب إلى مأوى نمور في هولندا (فيديو)

من المتوقع أن يصل نمران خراجا من مدينة حلب (عالم السحر) إلى مأوى نمور في هولندا.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الخبير في مأوى فليديا للحيوانات في مدينة نايبركوب بمقاطعة فريسلاند، شمالي هولندا، “يونو فان زون”، قام بإنقاذ 9 حيوانات، الأسبوع الماضي.

وسيتم نقل النمرين، وفق ما ذكرت شبكة “أومروب فريسلاند” الهولندية، إلى مدينة نايبركوب، على الأغلب، بعد أن تم نقلهم من حلب إلى تركيا، ومعالجتهم.

وما يزال الخبير الهولندي فان زون في تركيا، ليشرف على المساعدات المقدمة للحيوانات.

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رأيان على “فيديو : حتى ” نمور حلب ” لجأت إلى أوروبا !”

  1. في عنا بل الشام عيلة اسود ( جمع أسد ) حرامية و متخلفة
    اذا في مجال جماعة الرفق بلحيوان الموزامبيقية تاخدن و تعالجن بلكي بيصيرو بشر

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  2. هذا عالم الذي نعيش فيه مضحك جدا الى حد قرف ينقذ حيوان ويترك طفل يتالم ويموت جوعا ويفرد صفحات واذاعات من اجل حيوان لا يتواجد في سوريا اكثر من اثنين من فصيلته وترك 25 مليون سوري مشردين

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