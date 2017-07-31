أستراليا : ” فيزا مجانية ” للاجئين سوريين ضمن برنامج تجريبي مشروط

تسعى الحكومة الأسترالية لمنح عدد من اللاجئين السوريين، فيزاً مجانية، شريطة أن يكون هؤلاء اللاجئين مدعومين بأعمال في أستراليا، ويطابقون مهارات معينة ومتطلبات شخصية محددة، ضمن برنامج تجريبي.

شبكة “أي بي سي نيوز” الأسترالية قالت، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 10 عائلات سورية ستسفيد من البرنامج التجريبي، بحيث تتنازل الحكومة الأسترالية عن كافة الرسوم المالية، والتي قد تصل إلى 75 ألف دولار.

أول المتقدمين الناجحين في البرنامج، هو ضرار الخطيب، خريج جامعي في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعائلته المؤلفة من زوجته تقى، وابنهما حمزة ذو السنة.

وكانت الشركة التكنولوجية “IRESS” قد كفلته، بعدما قامت مجموعة إغاثية جديدة تدعى “موهبة بلا حدود”، بوصله مع تلك الشركة، وتمت مفاوضات استقدامه إلى أستراليا مع الحكومة الفيدرالية.

وقال ضرار للشبكة: “أنا متوتر لكن متحمس، أعتقد أني محظوظ جداً لحصولي على هذه الفرصة، ماذا يجب أن أعرف عن أستراليا؟”، وكان يبدو خائفاً من اقتراح تعلم السباحة.

وأضاف الخطيب: “آمل أن نحظى بحياة جيدة في أستراليا، وبيت جيد وعمل جيد، وأن ينمو طفلي ويحظى بأصدقاء رائعين”، ويُتوقع أن تبدأ العائلة حياتها في سيدني نهاية هذا العام بعد وصول تأشيراتهم.

وتعيش العائلة الآن في الأردن، ووصف الخطيب الوضع في الأردن، قائلاً: “الحياة هنا سيئة جداً مادياً، لأنه لا يسمح لنا بالعمل”.

وكان الخطيب قدم من سوريا قبل حوالي خمس سنوات، حيث أمضى فترة في مخيم الزعتري، قبل أن ينتقل إلى عمان ويتزوج بزوجته تقى، التي تأمل تعلم اللغة الإنكليزية عند وصولها إلى أستراليا.

وقالت مجموعة موهبة بلا حدود إن لديها 8 آلاف “لاجئ ماهر خبير”، بانتظار وصلهم مع الشركات المهتمة حول العالم.