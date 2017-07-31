ألمانيا : السجن و الغرامة للاجئ سوري حاول اغتصاب فتاة ألمانية و هو مخمور

ألمانيا : السجن و الغرامة للاجئ سوري حاول اغتصاب فتاة ألمانية و هو مخمور

حكمت محكمة ألمانية على لاجئ سوري شاب، بالسجن ودفع غرامة، بعد إدانته بمحاولة اغتصاب فتاة وهو مخمور.

وقالت صحيفة راينشه بوست الألمانية، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المدعي العام طالب بالحكم على الشاب بالسجن لمدة ٣ سنوات و٩ أشهر، مع دفع تعويض مالي بقيمة خمسة آلاف يورو، لكن المحكمة أصدرت حكمها على الشاب السوري بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع دفع تعويض مالي للضحية بقيمة أربعة آلاف يورو.

وأبدى المتهم ندمه في قاعة المحكمة، في بلدة كليفه، وقال: “أنا متأسف، لقد كانت المرة الأولى، ولن يحدث مثل هذا أبداً مرة أخرى”.

وقال القاضي “يورغن روبي” للمتهم: “لقد قلت إن مثل هذا الشيء لن يتكرر أبداً، سأفترض أنك تقول الصدق، وأننا لن نلتقي في المحكمة مرة أخرى”.

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