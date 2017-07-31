الكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم اسكتلندا خلال العامين الماضيين

الكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم اسكتلندا خلال العامين الماضيين

استقبلت أسكتلندا ربع اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، خلال العامين الماضيين.

وقالت صحيفة “سكوتسمان” الاسكتلندية، الإثنين (24/7)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 7 آلاف لاجئ وصلوا إلى بريطانيا، عن طريق برنامج إعادة توطين السوريين المعرضين للخطر”SVPRP” ، منذ عام 2015، تم إيواء 1800 منهم في أسكتلندا.

وجاءت هذه الأرقام بعدما أشار تقرير إلى أن الحكومة البريطانية تركت الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، لخطر الاتجار بهم، حيث لم تستقبل الحكومة هذا العام، أي طفل لاجئ ضمن البرنامج (برنامج تم بموجبه تعديل قانون الهجرة في نيسان من العام الماضي، وطُلب بناء عليه من الحكومة استقبال عددٍ من الأطفال اللاجئين الذين وصلوا وحيدين إلى أوروبا)، بغض النظر عن الالتزام بإعادة توطين 3000 شاب من سوريا بحلول عام 2020.

وقال “بن ماكسفرون”، العضو في البرلمان الاسكتلندي: “إنه لمن الممتاز أن تكون اسكتلندا قد استقبلت أكثر من ربع اللاجئين السوريين، الذين وصلوا إلى بريطانيا تحت برنامج إعادة التوطين منذ 2015، لكن هناك حاجة لفعل تجاه الأزمة الإنسانية الخارجة عن النطاق، والتي من الصعب فهمها هنا في الوطن”.

وكان تحقيق أجرته مؤخراً جميع الأحزاب السياسية، قد كشف أن البريطانيين لن يتسامحوا مع الحكومة البريطانية إذا كانت مدركة لما يحدث، وتدير ظهرها لهذه الكارثة الإنسانية.

وأفاد التحقيق أن وزراء المملكة المتحدة قد قاموا بأقل ما هو ممكن قانونياً، لمساعدة الأطفال الوحيدين دون ذويهم، والذين هربوا من الحرب، وتركوا معرضين للاتجار بهم.

وأضاف بن ماكسفرون: “حان الوقت لتقوم الحكومة البريطانية بتكثيف جهودها لإعادة توطين اللاجئين، في ظل أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية”.

يذكر أن رئيسة وزراء اسكتلندا “نيكولا ستارجن”، كتبت السنة الماضية، رسالة شخصية للاجئين السوريين، عندما وصل عددهم إلى 600، قالت فيها: “اسكتلندا هي الآن وطنكم”.