بسبب السلالم .. ” حرب شوارع ” بين نساء و رجال في مصر ! ( فيديو )

بسبب السلالم .. ” حرب شوارع ” بين نساء و رجال في مصر ! ( فيديو )

أصيب 9 مصريين بإصابات خطيرة خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية ميت أبو علي التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية في #مصر.

ونشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو المشاجرة التي شارك فيها رجال ونساء وفق ما نقلت قناة العربية، مستخدمين العصي بسبب خلاف نشب بينهم إثر قيام أحدهم ببناء سلالم بمنزله متجاوزا ومتجاهلا رغبة جاره، ما أدى لاستعانة كل منهما بأقاربه لحسم النزاع بالقوة.

وأكد أهالي القرية خلال تدوينات لهم على مواقع التواصل، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 9 من الطرفين، تم نقلهم لمستشفى الأحرار بالزقازيق.