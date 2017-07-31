روسيا اليوم : إسرائيل قصفت شاحنات ثقافية إيرانية كان تريد إحياء برنامج ثقافي في قلعة حلب

قالت قناة روسيا اليوم، الأحد، إن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أن مطار دمشق تعرض ليل أمس السبت، لغارة يرجح أنها نفذت من قبل الطيران الإسرائيلي، فيما نقل مراسلها عن مصادر إعلامية إيرانية تأكيدها وقوع الغارة.

وفيما لم يصدرعن النظام أي تأكيد أو نفي، قال مراسل القناة نقلاً مصادر إعلامية إيرانية “إن الغارة كانت إسرائيلية واستهدفت شاحنات تحمل معدات تابعة لمؤسسة أوج الثقافية الإعلامية الإيرانية، التي كانت تخطط لإحياء برنامج ثقافي في قلعة حلب، دون الإشارة إلى وقوع قتلى خلال تلك الغارة”.