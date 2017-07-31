شاب مصري يحصد لقب ” ملك جمال العالم ” لعام 2017

تمكن الشاب المصري مصطفى جلال الأزلي من الفوز بلقب ملك جمال العالم، خلال مسابقة أقيمت في #الفلبين ، وشارك فيها 54 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم.

ونشر الأزلي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة من لحظة تتويجه بالمسابقة، مشيراً إلى أنه فاز بهذا اللقب بفضل أصدقائه ورفاقه ومشجعيه الذين ساندوه ودعموه”. وأضاف: “للمرة الأولى.. لقب ملك جمال العالم يفوز به شاب من مصر”.

واستطاع مصطفى الأزلي خريج تجارة من جامعة الإسكندرية، أن يتغلب على عشرات المنافسين الذين أتوا إلى مدينة باساي الفلبينية من أجل الظفر باللقب، أما المركز الثاني فكان من نصيب الفيتنامي نغوين هو لونغ، فيما نجح الفلسطيني وسيم سحيون في الظفر بالمركز الثالث.

ونجح مصطفى في خطف الأنظار إليه منذ بداية المسابقة قبل أيام، وحصل على المركز الخامس بعرضي الزي الوطني وملابس السباحة، إلا أنه أصيب في قدمه أثناء تقديمه لعرض المواهب الخاص بالمسابقة، وذلك وفقاً لما نفله موقع اليوم السابع المصري عن صفحة “missosology Egypt”، الصفحة المهتمة بأخبار مسابقات الجمال بمصر على فيس بوك.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، شارك في العرض النهائي بالمسابقة 15 متسابقاً من بينهم ثلاث دول عربية هي مصر وفلسطين وسوريا، وجاءت الدول الـ 15 الأولى التي وصلت لنهائي المسابقة وممثليها كالآتي:

وسيم من فلسطين، وتاتسويا من اليابان، وفيكتور من مولدوفا، ونغوين من فيتنام، ومصطفى جلال من مصر، وكريستوفر من الفلبين، وانريكى من بورتوريكو، ويونغ جو من كوريا، ومارك من إسبانيا وجيمس من استراليا، وكريستيان من كولومبيا، وداميس من سريلانكا، وجيك من جوام، ونانى من انكلترا، وعبد الله من سوريا.