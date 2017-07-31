طفلة بريطانية تتعرض لجريمتي اغتصاب منفصلتين في ليلة واحدة

في واقعة وصفتها الشرطة البريطانية بأنها “محنة مرعبة”، تعرضت طفلة لجريمتي اغتصاب منفصلتين في ليلة واحدة، وكانت في الجريمة الثانية تحاول طلب المساعدة بعد اغتصابها في المرة الأولى، وذلك في مدينة #برمنغهام بإنكلترا.

وأعلنت الشرطة، عن اعتقال شخصين في إطار التحقيقات في جريمتي اغتصاب الطفلة البالغة من العمر 14 عاما، وقالت الشرطة إن الطفلة كانت تسير نحو محطة قطار “ويتون” في برمنغهام، مساء الثلاثاء الماضي، عندما اقترب منها رجل وقادها إلى منطقة منعزلة في المحطة واغتصبها.

وأضافت الشرطة أن الطفلة غادرت تلك المنطقة بعد اغتصابها وأشارت إلى سيارة مارة لطلب المساعدة، بحسب ما اوردت شبكة سب إن إن، وعندما دخلت السيارة تعرضت للاعتداء الجنسي مجددا من قبل رجل آخر، وأبلغت الطفلة عن الجريمتين بعد عودتها إلى منزلها للشرطة.

وذكرت الشرطة أن الشخصين، اللذين جرى اعتقالهما بتهمة الاشتباه في الاغتصاب، يبلغان من العمر 27 عاما و35 عاما، وكلاهما من برمنغهام. وأوضحت أن المعتقلين الاثنين مشتبه بهما في جريمة الاغتصاب الأولى في محطة قطار “ويتون”.

ووصف توني فيتزباتريك، رئيس المحققين في شرطة النقل البريطانية، ما حدث للطفلة بأنه “محنة مرعبة”. وقال إن كاميرات المراقبة في محطة القطار ساعدت في الحصول على معلومات بالجريمة الأولى، وإن الشرطة ما زالت تحقق في جريمة الاغتصاب الثانية التي وقعت في السيارة.