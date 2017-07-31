فنانة خليجية : مستعدة للتبرع بقيمة إيجار 4 طائرات لنقل حجاج قطر إلى المملكة

أعلنت الممثلة السعودية ريم العبدلله أنها على استعداد لتوفير أربع طائرات على نفقتها الخاصة، لنقل الحجاج القطريين إلى جدة.

وقالت الفنانة في تغريدة على حسابها الشخصي في “تويتر” الأحد: “أقسم بالله إنني على استعداد للتبرع بقيمة إيجار 4 طائرات(777) لنقل جميع حجاج قطر.. وهذا تحدي مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج”.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت في بيان لها استمرار المملكة في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة واستقبال الرحلات الجوية التي تقلهم عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وعبر الخطوط التي يختارونها ما عدا الخطوط القطرية، ومن أي محطة ما عدا الدوحة.

كما أكدت الهيئة أن الحجاج القطريين والمقيمين في قطر الحاصلين على تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة والجهة المعنية بشؤون الحج في #قطر، وجرى تسجيلهم في المسار الإلكتروني، بإمكانهم القدوم جواً مباشرةً من الدوحة أو من أي محطة أخرى.