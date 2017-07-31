فوضى السلاح تنهي حياة فتاة حسناء كانت تحتفل بنجاحها بالبكالوريا في السويداء

توفيت شابة برصاصة بندقية، في قرية الجرين، بريف محافظة السويداء الغربي، يوم الأربعاء الماضي (26/7).

وفي التفاصيل، قالت مصادر إعلامية موالية، إن الشابة “ديالا أبو حسون”، البالغة من العمر 18 عاماً، قتلت بطلق ناري طائش، أثناء تحضيرها للدورة التكميلية للصف الثالث الثانوي “البكالوريا”، قبل أن ينفي والدها هذه الرواية.

وأكد والد الشابة، شاكر أبو حسون، أن ابنته قتلت أثناء محاولتها استخدام البندقية الروسية داخل منزلهم.

ونقلت شبكة السويداء 24، عن شاكر قوله: “بتواجد المرحومة وحيدة في المنزل ومحاولتها استخدام البندقية الروسية أصيبت بطلق ناري توفيت على إثره مباشرة”.

وشهد منتصف الشهر الرابع وفاة الطفل “غسان وجيه شيا” البالغ 16 عاماً، متأثراً بطلق ناري من بندقية صيد، فيما تضاربت الروايات بين من ادعى أنه خطأ أثناء تنظيف البندقية، وآخرين زعموا أنها حالة انتحار.

وقالت الشبكة الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، إن “انتشار السلاح بشكل عشوائي في محافظة السويداء وسهولة وصوله إلى مختلف الشرائح في المجتمع يعتبر من أخطر الظواهر، خصوصاً في ظل حالة اانفلات اﻷمني الذي تعاني منه السويداء”.

وعلق أحد أقرباء الفتاة الحسناء على الحادثة بالقول: “المرحومة ديالا ابو حسون ادمت عيون كل من عرفها من اقاربها ورفيقاتها التي فارقتنا وهي تتلقى المباركة بنجاحها في الثانوية العامة، وعلى اثر هذا المصاب الاليم تحولت كل بيوت قرية جرين الى مجالس عزاء ، لانها تحلت بكل المزايا والصفات الحميدة من نقاء وطهارة وعفة وحشمة ونزاهة وكبرياء ووعي برزانة عقلها واتزانها في كل مكان ومناسبة بشهادة كل من عرفها كبيرا او صغيراً”.