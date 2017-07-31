في الكويت .. شاب يختطف فتاة أمام المارة وسط شارع عام

على طريقة الأفلام الهوليوودية، قام رجل باختطاف امرأة في الثلاثين من عمرها، في الكويت، أمام أعين الناس، عندما كانت تمارس الرياضة بصحبة ابنتها الصغيرة على ممشى في محافظة الجهراء.

واستطاعت الطفلة التخلص من قبضة المختطف في الجريمة التي روت تفاصيلها صحيفة الراي المحلية، والتي حدثت أمام المارة الذين لم يحرّكوا ساكنًا.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصدر أمني، أن والدة المرأة المخطوفة تقدمت إلى رجال الأمن في أحد المخافر بمحافظة الجهراء، ومعها حفيدتها البالغة من العمر 9 سنوات، وروت ما حدث معها ومع والدتها، حيث كانتا تسيران معًا على الممشى كنوع من ممارسة الرياضة، لتفاجئهما سيارة فتعترض طريقهما أمام مرتادي الممشى.

وأضاف المصدر الأمني : “سرعان ما ترجل منها شاب وأرغم الأم على ركوب سيارته، أما الطفلة فاستطاعت الإفلات منه، واستنجدت بالمارة، لكن الخاطف سارع بالفرار بسيارته من المكان، مصطحبًا معه الأم”.

وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث تعرفوا من خلال التحريات على هوية الخاطف، ويحاولون في هذه الأثناء تعقب أثره وضبطه.

ولم يذكر المصدر الأمني مزيدًا من التفاصيل حول الخاطف أو ما هي دوافعه.