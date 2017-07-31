في ظل استمرار حوادث القتل على الحدود .. مقطع مصور يظهر قيام عناصر من الجندرمة التركية بضرب و إهانة شبان سوريين ( فيديو )

في ظل استمرار حوادث القتل على الحدود .. مقطع مصور يظهر قيام عناصر من الجندرمة التركية بضرب و إهانة شبان سوريين ( فيديو )

انتشر خلال اليومين الماضيين، على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر اعتداء ومعاملة مهينة يتعرض لها مدنيون على يد عناصر مسلحة، في منطقة يعتقد أنها على الحدود السورية التركية.

وقال متداولو المقطع، إنه يظهر عناصر من الجندرمة التركية وهم يقومون بإهانة وضرب سوريين حاولوا اجتياز الحدود التركية.

ويظهر في الفيديو الذي اطلع عليه عكس السير، قيام العنصر المصور بتكرار سؤاله للشبان: “لماذا قدمتم إلى هنا ؟ إلى أين أنتم ذاهبون ؟ إلى اسطنبول أليس كذلك”، قبل أن ينهال عليهم زملاؤه بالضرب والشتم.

وهدد المصور الشبان قائلاً: “تركيا جميلة .. نعم جميلة جداً .. لماذا جئتم إلى هنا ؟ هل لأننا نحسن معاملتكم ونكرمكم ؟ لا أود رؤيتكم مرة أخرى .. هل سمعتم؟”، ومضيفاً بعربية ركيكة: “تركيا مافي”.

وأكمل المصور موجهاً كلامه لشاب آخر: “لماذا أحضرت اللاجئين إلى هنا ؟ هل أنت مهرب ؟ تكلم لماذا أحضرتهم إلى تركيا ؟”.

وتحدث عنصر آخر مع المصور قائلاً: “أرسل لي المقطع عبر واتساب .. أريد إرساله لفريدة لأريها أولاد الزنا الذين أمسكنا بهم”.

وفي نهاية المقطع المصور يظهر أحد الشبان، ملقى على الأرض، عاجزاً عن النهوض، فيجبره أحد العناصر على النهوض، ويقول له: “إنهض لا تتظاهر بالإصابة .. هل ستموت ؟ أخبرني هل ستموت ؟ لا أود رؤيتكم هنا مرة أخرى”.

وفيما لم يعرف مكان تصوير الفيديو أو تاريخه على وجه الدقة، إلا أن تفاصيله لا تدع مجالاً للشك بأن الشبان سوريون يحاولون عبور الحدود، والعناصر من الجندرمة التركية.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث قتل وأصيب العديد من المدنيين السوريين برصاص الجندرمة التركية التي تقول إنها تحذرهم من العبور بشكل غير شرعي، كما تعرض الكثيرون للضرب والإهانة قبل إعادتهم إلى سوريا.

وسبق للرئيس التركي ورئيس الوزراء أن أكدا في العديد من التصريحات أن تركيا تتعامل مع السوريين من مبدأ “المهاجرين والأنصار”، وأنها لن تغلق الحدود بوجههم أبداً، إلا أن المعابر الحدودية مغلقة منذ آذار 2015.

ورغم حوادث القتل المستمرة، إلا أن الكثير من السوريين مستمرون بمحاولة عبور الحدود، بمساعدة مهربين يتقاضون مبالغ تبدأ بـ 200 دولار وتصل إلى 1000، وقليل منهم من ينجحون بالعبور، وكثيرون يعودون أدراجهم، أو يسقطون ضحية لرصاص الجندرمة.

متابعات

قالت صحيفة “حرييت” التركية، مساء الأحد، إن القوات المسلحة التركية أصدرت بياناً بخصوص الفيديو، جاء فيه: “هذه الأفعال والتصرفات هي أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال .. تم اعتقال كل المتورطين، كما تم الشروع بتنفيذ جميع الاجراءات الإدارية والقضائية بحقهم”.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم تعيين لجنة قضائية من قبل القوات المسلحة، للتحقيق بالحادثة.

وأفادت التحقيقات، بأن الحادثة وقت يوم الجمعة الماضي (28/7)، حيث حاول الشبان الأربعة عبور الحدود التركية، وتم إلقاء القبض عليهم عند تقاطع “سفرلي” من قبل عنصر المشاة (س ب)، والعريف (ا – ب)، وتم احتجازهم، ليحضر بعد ذلك العريف (ي – غ) وعنصر المشاة (ا – و)، اللذان كانا في دورية بالقرب من المنطقة، إلى نقطة احتجاز الشبان.

وقام العريف (ي – غ) بتصوير الفيديو، ثم أرسله عبر واتساب لفتاة تدعى (فريدة أ)، تعيش في ألمانيا.

وجاء في التحقيقات أيضاً أن العريف “أرسل الفيديو بكامل وعيه وإدراكه، خارج البلاد، بهدف إظهار تركيا وقواتها المسلحة بصورة سيئة”.

وختمت القوات المسلحة بيانها بالقول، إنه تم ترحيل الشبان السوريين بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والتأكد من سلامتهم.