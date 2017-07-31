قذيفة لتنظيم ” داعش ” تقتل مراسل قناة ” روسيا اليوم ” و ضابطين في الميليشيات النظامية بريف حمص

قذيفة لتنظيم ” داعش ” تقتل مراسل قناة ” روسيا اليوم ” و ضابطين في الميليشيات النظامية بريف حمص

أعلنت قناة “روسيا اليوم” الروسية، أن مراسلها خالد الخطيب قُتل أثناء تغطيته المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام في محافظة حمص، بعد تعرض نقطة تابعة لقوات النظام لقذيفة أطلقها التنظيم.

وقالت القناة: “تنعي قناة روسيا اليوم مراسلها خالد الخطيب، الذي قضى الأحد الثلاثين من يوليو/تموز الجاري، أثناء تغطيته الإعلامية لعمليات جيش النظام ضد مسلحي تنظيم الدولة في محيط منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي”.

ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مصدر ميداني قوله إن تنظيم الدولة قصف بصاروخ مكان تجمع عدد من الإعلاميين والضباط السوريين في محيط قرية البغيلية (شرق حمص).

وأضاف المصدر أن الشظايا المتطايرة من الصاروخ أودت بحياة كل من الصحفي خالد الخطيب مراسل قناة روسيا اليوم وضابط من قوات النظام برتبة عميد، إضافة إلى إصابة مصور القناة وضابط سوري برتبة نقيب.