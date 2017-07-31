مسؤول إماراتي : لتتذكر قطر موقف محمد بن زايد الرجولي مع تميم

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية أنور قرقاش، في تغريدات له امس الأحد على موقع تويتر، عن تمنياته بأن تتذكر قطر موقف ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرجولي، مع أمير قطر الشيخ تميم، خلال اجتماع قاده الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيزآل سعود، ونصيحته له بألا يخسر السعودية.

وأرجع قرقاش بحسب موقع 24 هذه التصريحات إلى هجوم جريدة الراية المعُيب على الشيخ محمد بن زايد، قائلاً: “بوخالد معدن نادر من الرجال في مواقفه وقراءته للأحداث وحرصه على الخليج”.

وأضاف: “كنت شاهداً على موقف الشيخ محمد بن زايد الرجولي مع الشيخ تميم، وكيف أنقذ الإجتماع في ذلك المفصل الصعب، ليتهم يدركون عقل وإدراك وشجاعة بوخالد وتقدير أمير قطر لها”.