” نقيب المحامين ” : محامون و مندوبون متورطون بتزوير وكالات

أعلن نقيب محامي بشار الأسد، نزار علي السكيف، أن النقابة تنظر في ملف واسع متعلق بتورط عدد من المحامين والمندوبين في تزوير الوكالات مؤكداً أن النظر سيكون ضمن الأطر القانونية.

وقال السكيف لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام: “اشترطنا على المحامين الراغبين في تصديق وكالاتهم من خارج منطقة فرعهم في المحافظة مراجعة النقابة لتصديقها ضارباً مثلاً أن من يريد أن يصدق وكالة في دمشق صادرة عن محافظة أخرى عليه مراجعة النقابة للحصول على كتاب يسمح له بمراجعة مكتب تصديق الوكالات”.

وأكد السكيف أن هذه الخطوة تدرأ حالة التزوير إضافة إلى التأكد من شخصية المحامي، كاشفاً عن تنظيم وكالات بأسماء محامين تبين فيما بعد أنهم غير منتسبين للنقابة.

وأضاف السكيف: “إننا نعمل على ضبط مثل هذه الحالات خوفاً من انتشارها وخاصة أنه لا يمكن ضبطها إلا بهذا الأسلوب، مؤكداً وجود وكالات مزورة كثيرة سواء لمحامين مشطوبين أو أشخاص غير محامين أو محامين أعطوا بيانات غير دقيقة”.