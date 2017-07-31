وفاة سيدة لبنانية جراء ” عملية شفط دهون لم يتحملها قلبها ” في دمشق

قالت صحيفة النهار اللبنانية، الأحد، إن سيدة لبنانية أصبحت “ضحية جديدة على طريق البحث عن الكمال في عالم الجمال، سقطت بعدما اتخذت قرارها باجراء عملية شفط دهون، لم يتحمل قلبها، رحلت قبل ان تودع ابناءها، هي نسرين ابنة صيدا والأم لثلاثة أولاد”.

وتحدثت الصحيفة عن قصة السيدة بإسهاب، قائلة: “حملت نسرين التي تعمل مدرسة حقيبتها، توجهت الى الشام (دمشق) لاجراء عملية تنحيف لجسدها، بعدما رفض الاطباء في لبنان خضوعها لها كونها تعاني من ضعف في عضلة قلبها، كما تروي صديقتها المقربة، لكن المرأة الثلاثينية لم تتوقع انها تخطو بقدميها نحو حتفها، وان قرارها سيكلفها الرحيل الأبدي عن اولادها الثلاثة (فتاتان وشاب) وانه في لحظة سينطفئ بريق عينيها وتخمد ضحكتها التي لم تكن تفارقها”.

وأضافت: “خضعت نسرين للعملية، وبحسب ما قالت صديقتها كلود: اطلعني مصدر في عائلتها ان العملية نجحت مئة بالمئة، خرجت من المستشفى على رجليها متوجهة الى بيت صديقتها في سوريا، لكن بعدها اصيبت بذبحة قلبية، سارعت صديقتها ونقلتها الى المستشفى، اجرى لها الاطباء صدمات كهربائية لكن للاسف لم تستطع الصمود، فسلمت الروح، وأضافت: فراقها خسارة كبيرة ، لا ابالغ ان قلت انها كانت كالملاك على الارض، اينما احلت تركت سلاما وسكينة في مكان تواجدها”.

ونقلت الصحيفة عن صديقة نسرين في السكن (رولا ك)، قولها: “خبر وفاتها وقع كالصاعقة على جميع من عرفها .. تشاطرنا العيش سوية تحت سقف واحد في الشويفات، كانت بكل معنى الكلمة الاخت الحنون للجميع، تسمع معاناتنا وتنصحنا بمحبة، اطلعتني قبل فترة عن نيتها قصد سوريا واجراء عملية تجميلية، نصحتها بالابتعاد عن هذه الفكرة واللجوء الى الرياضة ان ارادت تخسيس وزنها، لكنها حددت يوم الخميس قبل الفائت موعدا لسفرها، للاسف تركت المنزل قبلها، لاصدم اليوم بخبر موتها وان المنية وافتها مساء الجمعة”.

وختمت الصحيفة: “في نعش عادت نسرين من سوريا الى لبنان ، قبل ان تدفن في مسقط رأسها صيدا القديمة، اغلق كتاب حياتها قبل ان يفتح كتاب حزن عائلتها واولادها، تماماً كما حصل مع عائلات عدة، خسرت احباءها بعد قرارهم الخضوع لعمليات تجميلية، آخرهم فرح القصاب وان كان الفرق ان الاخيرة سلمت الروح على الفور في حين ان ملك الموت منح نسرين بعض الوقت قبل ان ينتزع الروح من جسدها!