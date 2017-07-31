ولي عهد السعودية يستقبل الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في جدة

استقبل الأمير محمد بن سلمان، نائب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، في مدينة #جدة (غربي المملكة) زعيم التيار الصدري العراقي المعارض مقتدى الصدر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه “تم خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويحمل بن سلمان، لقب نائب العاهل السعودي ويتولى إدارة شؤون المملكة في الفترة الحالية حتى عودة العاهل السعودي من إجازة خاصة بالمغرب بدأت في 24 يوليو/تموز الجاري.

كان الصدر وصل إلى السعودية في وقت سابق اليوم في زيارة نادرة، غير معلنة المدة، بناءً على دعوة رسمية من الرياض.

ويتزعم الصدر “التيار الصدري”، الذي يشغل 34 مقعدًا في البرلمان العراقي، فضلاً عن فصيل مسلح يحمل اسم “سرايا السلام” وهو واحد من فصائل “الحشد الشعبي”، الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم “داعش”.

وهذه الزيارة هي الأولى للصدر منذ 11 عامًا، حيث كانت آخر زيارة له للملكة في 2006. (ANADOLU)