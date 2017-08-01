أستراليا : لبنانيون متهمون بمحاولة تفجير طائرة عبر ” فرامة لحوم ” ( فيديو )

اتضح أن المخطط الذي أحبطته #أستراليا مؤخراً لإسقاط طائرة عبر تفجيرها في الجو بمن عليها من ركاب، تورط به 4 لبنانيين، نجحت السلطات باعتقالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام أسترالية.

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف الأسترالية، أن المتورطين الأقرباء، خططوا لدس عبوة في “ماكينة عصير أو فرم لحوم”، مع أدوات مطبخية، لنقلها في الطائراة التي كانت متوجهة إلى مدينة في الشرق الأوسط.

والأربعمة المتورطون، وهم رجل وابنه من عائلة وآخر وابنه من عائلة أخرى، لم يكونوا معروفين لجهاز مكافحة الإرهاب، إلا حين تسلم إشارة استخباراتية صغيرة بشأنهم الأسبوع الماضي، وإمكانية استخدامهم لقنبلة منزلية الصنع لإسقاط طائرة.

وراقب الأمن الاسترالي المشتبه بهم، وقام باعتقالهم “لأن الخطر العام كان مرتفعاً”، وصادر من منازلهم “ماكينة عصير” وصندوقاً بداخله “ماكينات عدة لفرم اللحوم والخضار، إلى جانب هواتف محمولة وأوراق ملاحظات.

وذكرت صحيفة “سيدني مورنين هيرالد” الأسترالية، أسماء المتهمين وهو خالد مرعي الخمسيني وابنه عبد الله، وخالد خياط (66 عاماً)، وابنه محمود.

وكان الإعلام الأسترالي نقل عن السلطات المحلية قولها، إنها قامت بإحباط مؤامرة إرهابية تهدفلإسقاط طائرة بقنبلة يدوية الصنع.

ونقل عن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبول، قوله: “خطتهم بدت مدروسة بشكل واسع”.