ألمانيا : شجار بين أكراد و عرب سوريين ينتهي بإصابة فتى بطعنة سكين في مدينة ” هاله “

ألمانيا : شجار بين أكراد و عرب سوريين ينتهي بإصابة فتى بطعنة سكين في مدينة ” هاله “

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن شجاراً في مدينة هاله أدى إلى إصابة شاب سوري يبلغ من العمر 16 عاماً بطعنة سكين.

وقال متحدث باسم الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المراهق السوري تعرض إلى طعنة في منطقة الظهر وتمت تقديم العناية الإسعافية له على الفور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشجار حدث يوم أمس الاثنين بين مجموعة من العرب والأكراد، وما زالت أسبابه غير معلومة.