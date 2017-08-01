البنتاغون ينتقد خطط تركيا شراء منظومة اس 400 الروسية

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين خطط #تركيا شراء منظومة دفاع جوي روسية عوضا عن الاستثمار في تكنولوجيا حلف الأطلسي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان انقرة وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبيع تركيا منظومة صواريخ ارض جو من طراز “اس-400″ الروسية.

وعبر الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن جيف ديفيس عن قلق البنتاغون حيال شراء تركيا التكنولوجيا الروسية بسبب إمكانية عدم توافقها مع المعدات التي يستخدمها الحلف الأطلسي.

وقال ديفيس “بشكل عام، انه امر جيد للحلفاء شراء معدات قابلة للتشغيل”.

وتابع “مع أي حليف، مع أي شريك نعمل معه نريد منه شراء امور والاستثمار في أشياء ستستثمر أكثر في تحالفنا”.

وذكرت تقارير في الاعلام التركي أخيرا أن البلدين يضعان التفاصيل الأخيرة لصفقة الشراء.

وإذا تم الاتفاق، فسيكون خطوة بارزة بعد أن المصالحة بين البلدين اثر أزمة دبلوماسية نجمت عن اسقاط أنقرة مقاتلة روسية فوق الحدود السورية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

ويبلغ مدى منظومة اس-400 الروسية نحو 400 كم (250 ميلا) وهي مصممة لاسقاط الطائرات المعادية. (AFP)

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين خطط تركيا شراء منظومة دفاع جوي روسية عوضا عن الاستثمار في تكنولوجيا حلف الأطلسي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان انقرة وموسكو على وشك توقيع اتفاق لبيع تركيا منظومة صواريخ ارض جو من طراز “اس-400″ الروسية.

وعبر الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن جيف ديفيس عن قلق البنتاغون حيال شراء تركيا التكنولوجيا الروسية بسبب إمكانية عدم توافقها مع المعدات التي يستخدمها الحلف الأطلسي.

وقال ديفيس “بشكل عام، انه امر جيد للحلفاء شراء معدات قابلة للتشغيل”.

وتابع “مع أي حليف، مع أي شريك نعمل معه نريد منه شراء امور والاستثمار في أشياء ستستثمر أكثر في تحالفنا”.

وذكرت تقارير في الاعلام التركي أخيرا أن البلدين يضعان التفاصيل الأخيرة لصفقة الشراء.

وإذا تم الاتفاق، فسيكون خطوة بارزة بعد أن المصالحة بين البلدين اثر أزمة دبلوماسية نجمت عن اسقاط أنقرة مقاتلة روسية فوق الحدود السورية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

ويبلغ مدى منظومة اس-400 الروسية نحو 400 كم (250 ميلا) وهي مصممة لاسقاط الطائرات المعادية. (AFP)

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رأي واحد على “البنتاغون ينتقد خطط تركيا شراء منظومة اس 400 الروسية”

  1. تعلم كيف تصبح دكتاتور في سبعة سنوات
    مشان شو التكنلوجيا انشاء الله عمرها المهم نجيب شي نحمي فيه خلفيتنا يا اردغان ما هيك ؟
    و الشعب هلئ بسهولة بنضحك عليه اردغان بدو يحمي الشعب من العدو الاميركي
    لك انت يا عرص مشان مشروعك الاخونجي نعلت سما المنطقة و الي فيها و لسا ما شبعت

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