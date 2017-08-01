الرقة : مئات الأمتار تفصل القوات المحررة عن ” قيادة دولة الخلافة ” .. و الكشف عن أعداد القتلى منذ بداية المعركة الكبرى

الرقة : مئات الأمتار تفصل القوات المحررة عن ” قيادة دولة الخلافة ” .. و الكشف عن أعداد القتلى منذ بداية المعركة الكبرى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن مئات الأمتار تفصل قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، عن الوصول إلى قيادة عاصمة تنظيم “دولة الخلافة”، لافتاً إلى أن أكثر من 800 مقاتل من #قسد وداعش، قتلوا خلال 8 أسابيع من القصف والتفجيرات والعمليات العسكرية في معركة الرقة الكبرى.

وأضاف المرصد أن عدة مصادر موثوقة أكدت له أن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) المسندة بقصف طائرات التحالف، تمكنت من تحقيق تقدم جديد واستكمال سيطرتها على كامل حي نزلة شحادة وبدأت عمليات التمشيط في المناطق التي تقدمت إليها، مقلصة بهذا التقدم المسافة نحو قواتها المتواجدة في حي هشام بن عبد الملك، بالتزامن مع مع تقدم هذه القوات في حي هشام بن عبد الملك والسيطرة على مزيد من المواقع فيها.

وتابع: “في حال تمكنت القوتان القادمتان من شرق وغرب المدينة، من التقدم والالتقاء، فإنها ستكون قد سيطرت على كامل القسم الجنوبي من مدينة الرقة، مضيقة بذلك الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية داخل المدينة”.