الرقة : مئات الأمتار تفصل القوات المحررة عن ” قيادة دولة الخلافة ” .. و الكشف عن أعداد القتلى منذ بداية المعركة الكبرى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن مئات الأمتار تفصل قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، عن الوصول إلى قيادة عاصمة تنظيم “دولة الخلافة”، لافتاً إلى أن أكثر من 800 مقاتل من #قسد وداعش، قتلوا خلال 8 أسابيع من القصف والتفجيرات والعمليات العسكرية في معركة الرقة الكبرى.

وأضاف المرصد أن عدة مصادر موثوقة أكدت له أن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) المسندة بقصف طائرات التحالف، تمكنت من تحقيق تقدم جديد واستكمال سيطرتها على كامل حي نزلة شحادة وبدأت عمليات التمشيط في المناطق التي تقدمت إليها، مقلصة بهذا التقدم المسافة نحو قواتها المتواجدة في حي هشام بن عبد الملك، بالتزامن مع مع تقدم هذه القوات في حي هشام بن عبد الملك والسيطرة على مزيد من المواقع فيها.

وتابع: “في حال تمكنت القوتان القادمتان من شرق وغرب المدينة، من التقدم والالتقاء، فإنها ستكون قد سيطرت على كامل القسم الجنوبي من مدينة الرقة، مضيقة بذلك الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية داخل المدينة”.

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رأي واحد على “الرقة : مئات الأمتار تفصل القوات المحررة عن ” قيادة دولة الخلافة ” .. و الكشف عن أعداد القتلى منذ بداية المعركة الكبرى”

  1. حدا يشفلنا الخليفة الهربان وين متخبي والله عيب يعني كل الجيوش قائدهم موجود او معروف مقره ا لا انت هربان سودت وش وسمعة الخلفاء يا ولد ، اسود الخلافة صارو سلطة الحقهم بتسجيل باليوتيوب دخيل لحيتك النسة.

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