الملك السعودي يأمر باستضافة ألف من أسر شهداء الجيش و الشرطة المصريين لأداء الحج ( فيديو )

كشف سفير المملكة العربية #السعودية لدى #مصر أحمد قطان، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً باستضافة 1000 شخص من أسر شهداء الجيش المصري وأسر شهداء الشرطة المصرية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح قطان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم” على قناة “أون إي” المصرية، أن أمر الملك سلمان يأتي تقديراً منه للشهداء الذين قدموا تضحيات في سبيل الدفاع عن أوطانهم.

وأضاف أنه سيتم أيضاً استضافة ألف من أسر الشهداء الفلسطينيين 500 من قطاع غزة و500 من الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحدث كل عام ولكن هذه السنة أضيف إليهم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة في مصر.