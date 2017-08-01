النمسا : سائق سوري بلا رخصة يتسبب بنقل عائلة كاملة إلى المستشفى جراء حادث سير

تسبب رجل سوري، كان يقود سيارته دون رخصة قيادة، بستة إصابات، إثر تجاهله للوحة تشير إلى التوقف، في مدينة غارستن، شمالي النمسا.

صحيفة “أوبراوستيرايش ناخريشتن” النمساوية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادث وقع ظهر الأحد الماضي، حيث صدم السوري البالغ من العمر 55 عاماً، بسيارته (مرسيدس “A200”)، سيارة عائلة الألمانية من نوع فوكس فاغن بولو.

وأسفر الحادث عن إصابة أفراد العائلة الألمانية جميعاً، الزوجان وطفليهما، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تعرض السائق السوري، الذي يعيش في مدينة أشتاير، والمرأة التي كانت ترافقه، لإصابات طفيفة، لكنهما رفضا تلقي المساعدة من فريق الإسعاف.

ولم تذكر الصحيفة مصير السائق، واكتفت بالقول إنه لم يكن يحمل رخصة قيادة.