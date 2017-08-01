بالفيديو .. عمر السومة ينتزع هاتفاً جوالاً من يد مشجع !

أظهر مقطع فيديو اللاعب السوري عمر السومة، المحترف بصفوف النادي الأهلي، وهو ينتزع جوالاً بقوة من يد أحد المشجعين خلال استقباله بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، فيما اختلفت أحاديث متداولي الفيديو عن السبب الذي جعل السومة يتصرف بهذا الشكل مع المشجع.

وبيّن الفيديو لحظة وصول السومة إلى إحدى صالات مطار جدة وتجمع مشجعين حوله بغرض التصوير معه، وسقطت إحدى حقائبه لينحني ويلتقطها بمساعدة شخص آخر، وفق ما اوردت شبكة سبورت 24 ، قبل أن ينقض على مشجع كان ممسكاً بجوال يقوم بالتصوير به وينتزعه من يده.

واختلفت تعليقات متداولي الفيديو حول السبب الذي دفع السومة لهذا التصرف؛ حيث قال البعض إن المشجع استفز اللاعب ما دفعه لهذا التصرف، فيما أوضح آخرون أن الجوال ملك للسومة وسقط منه والتقطه المشجع ليستخدمه للتصوير، ما دفع اللاعب السوري لخطفه من يده.

يشار إلى أن عمر السومة قد رُزق بتوأمين يوم امس الإثنين.

ونشر السومة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أما بنعمة ربك فحدث الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بطفلين أسميتهم عبدالله ومحمد أسأل الله أن يبارك فيهم، وينبتهم نباتاً حسناً وأن يرزقني برهم ويبلغا أشدهم، وأن يجعلهم من عباده الصالحين ومن حفظة كتابه الكريم”.

وتوجه السومة إلى الكويت للاطمئنان على زوجته وطفليه، عقب عودته من معسكر الفريق بالنمسا.

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد.