تركيا : ضبط عشرات السوريين في بحر إيجة خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان

ضبطت فرق خفر السواحل التركية، الثلاثاء، 62 أجنبياً في بحر إيجة، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية.

وحسب مصادر أمنية، فإنّ مروحية تابعة لقيادة خفر السواحل التركية، رصدت قبالة سواحل منطقة ديكيلي التابعة لولاية إزمير الغربية، قارباً مطاطياً بداخله مجموعة أجانب في طريقهم إلى الجزر اليونانية.

وعقب عملية الرصد، اتصلت المروحية بمقر خفر السواحل الموجود في منطقة ديكيلي، وتم تسيير زورق لملاحقة الأجانب الفارين إلى الجزر اليونانية.

وتمكنت فرق خفر السواحل من ضبط 62 شخصاً بينهم أطفال ونساء.

ولدى التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرق، تبيّن أنّ من كان على متن القارب المطاطي، 59 سورياً، و3 من مواطني العراق.

وسلمت فرق خفر السواحل التركية، الأشخاص الموقوفين إلى مركز إدارة الهجرة في منطقة ديكيلي. (ANADOLU)

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رأي واحد على “تركيا : ضبط عشرات السوريين في بحر إيجة خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان”

  1. أقول لأشباه الرجال السوريين الهاربين خارج سوريا عودو يا جبناء إلى وطنكم سوريا وقاتلو الشيعة والروس الذين طردوكم من بيوتكم حتى النصر أو الشهادة

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