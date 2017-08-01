تركيا : ” مدرعة لقوات الأمن ” تدهس طفلاً سورياً في إسطنبول ( فيديو + صور )

قالت صحيفة “جمهورييت” التركية، إن آلية عسكرية دهست طفلاً سورياً في مدينة اسطنبول، ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن آلية عسكرية دهست الطفل في حي أوكميدان، وقام العناصر بنقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد توفي.

وقال شهود عيان، إن الطفل “رشيد أوسو” (9 أعوام) كان يلعب مع أصدقائه على “سكوتر” في المنطقة المذكورة، عندما قامت آلية عسكرية مسرعة بدهسه.

ومع صرخات الرعب التي انطلقت من المتواجدين في الشارع، ترجل العناصر من آليتهم، وحملوا الطفل وغادروا، ليتبين لاحقاً أنهم قاموا بنقله إلى مستشفى أوكميدان، حيث فشل الأطباء بإنقاذ حياته، بسبب إصابته البليغة.

وقالت الصحيفة إن “شهود عيان سارعوا للاتصال بالشرطة لإرسال قوة والتحقيق بالحادثة، فكان الجواب: لا داعي لإرسال أحد، فقد قام العناصر بأنفسهم بتسجيل الواقعة”.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مركز الطب الشرعي، في حي “يني بوسنه”، فيما قالت صحيفة “حرييت” التركية أن الشرطة بدأت تحقيقاتها بالحادثة، مضيفة أن أم الطفل “أمينة أوسو”، كانت لجأت إلى تركيا قبل 3 سنوات بعد أن فقدت زوجها في الحرب.