تطبيق يتيح للمواطينن تقديم شكاو تموينية عبر الموبايل .. و وزير في حكومة النظام يصفه بـ ” الانطلاقة نحو العالمية ” !

قالت صحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام، إنه أصبح في إمكان المواطن السوري إرسال الشكاوى التموينية عبر جواله من خلال تطبیق شبیه بالواتساب في خطوة وصفھا وزیر التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك، في حكومة بشار الأسد، عبد الله الغربي، بالانطلاق نحو العالمیة.

وأضافت الصحيفة: “يعتبر ھذا التطبیق فاضحاً لعدد المخالفات وأنواعھا، من خلال تخزین قاعدة بیانات تعطي عدداً لا متناھیاً من الإحصاءات المختلفة بعدد المخالفات المرتكبة سواء بحق محل ما، أو محافظة ما، أو شھر معین من خلال كبسة زر”.

“عین المواطن”، اسم ھذا التطبیق المجاني الذي یتیح للمواطن إرسال رسالة نصیة مرفقة من هاتفه الشخصي إلى الوزارة تتضمن نوع المخالفة واسم المحافظة والمنطقة والمحل والعنوان التفصیلي لمكان المخالفة، إضافة لصورة توضیحیة، وإمكانیة متابعة الشكوى للحصول على إجابة شافیة.

وتابعت الصحيفة: “لمعت هذه الفكرة في ذهن الوزیر السوري بعد تلقیه العدید من الصور والشكاوى بالمخالفات التموینیة المختلفة سواء في الأسعار أو الأفران عند تعمیمھ رقم ھاتفه لمحمول على بعض المواطنین بحسب قوله، لیقوم بتنفیذھا على أرض الواقع من خلال ھذا التطبیق بالتنسیق مع مجموعة من القطاع الخاص بشكل یضمن إشراك جمیع المواطنین بالرقابة التموینیة، مؤكدا أن المواطن سیتفاجأ بسھولة التطبیق والتواصل مع الوزارة، الأمر الذي لا ینفي ظھور انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا عمل لھا سوى الانتقاد، إضافة لبعض المشاكل التقنیة التي سیتم تلافیھا منذ الأیام الأولى”.