تواصل تقدمها في ريف الرقة .. وكالة : ” الجيش السوري و المسلحون الموالون له ” يصلون إلى ضفاف الفرات لأول مرة

تواصل تقدمها في ريف الرقة .. وكالة : ” الجيش السوري و المسلحون الموالون له ” يصلون إلى ضفاف الفرات لأول مرة

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن “الجيش النظامي السوري والمسلحون الموالون له وصلوا الى ضفاف نهر الفرات، وسيطروا على عدد من البلدات والقرى جنوب شرق محافظة الرقة.

ونقلت عن قائد ميداني قوله إن “الجيش السوري وقوات العشائر وصلوا لأول مرة الى ضفاف نهر الفرات، وسيطروا على عدة تلال ومرتفعات حاكمة وبلدة الغانم العلي وقرى الجبيلي والرابية وحويجة شنآن.

وأفاد المصدر بأن القوات الحكومية تحاصر الآن باقي عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في بلدات زور شمر والصبخة والشريدة و الجبلي والرحبي ورجم هارون وتل المرود.