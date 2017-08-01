صحيفة : طبيب سعودي يصبح رئيساً للاستشاريين بقسم جراحة التجميل في أحد أكبر مشافي ألمانيا

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن الطبيب الجراح السعودي المبتعث “زياد الحربي”، اختير رئيساً للاستشاريين بقسم جراحة التجميل والترميم وجراحة اليد والحروق بمستشفى آخن الجامعي، غربي ألمانيا.

الحربي أنهى دراسته الجامعية في الطب والجراحة بجامعة الملك عبد العزيز، وعمل سنة امتياز، قبل أن يبتعث إلى ألمانيا، ليتخصص في جراحة اليد في كل أجزائها والكف والأصابع حتى عظام اليد، إضافة إلى جراحة الحروق والتشوهات الناتجة عنها وحصل على الماجستير، ومن ثم الدكتوراه في الطب والعلوم الطبية وتخصص في الهندسة الحيوية والخلايا الجذعية في علم إعادة الترميم.

ويرى الحربي الذي أجرى أكثر من 1000 عملية جراحية، أن فرصا كبيرة تنتظر الأطباء في السعودية، مشيراً إلى أنه سيبذل كل جهده في الخدمة العلاجية والبحثية والتدريسية، بمجرد عودته إلى السعودية العام المقبل.