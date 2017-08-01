مدير مطار دمشق : زيادة الطلب على الرحلات الداخلية .. و السياح قليلون جداً

قالت قناة “روسيا اليوم” الروسية، إن مطار دمشق الدولي “يواصل تقديم خدماته للمسافرين بالرغم من انخفاض عدد طائرات الأسطول، وتوقف العديد من الرحلات الدولية”.

وأكد بشار غفرا مدير المطار، بحسب القناة، أن الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا لم تؤثر على زيادة الطلب على الرحلات الداخلية.

وقال غفرا: “قبل الحرب، كان المطار يستقبل حوالي 4 ملايين مسافر سنويا، والآن لا يتجاوز عدد المسافرين نصف المليون، السياح قلّة جدا، وهذا ساهم بنقص عدد المسافرين، ولكن بالرغم من ذلك، لاحظنا زيادة عدد الركاب خلال الأشهر الستة الماضية، ليست بالزيادة الكبيرة، ولكنها ملحوظة، وأعتقد أن هذا جاء نتيجة اندحار الاقتتال بعيدا عن العاصمة”.

ووفقاً له، فإن 5 طائرات فقط من أصل 12 تقوم برحلات من دمشق إلى روسيا، وإيران، ولبنان، وأرمينيا، الطلب على الرحلات الداخلية آخذ في الازدياد.