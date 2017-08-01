مسؤول نظامي : ليست أسماك القرش من تقطع الإنترنت عن سوريا

قال رئيس قسم تخطيط خدمات شبكة الإتصالات في سوريا، مصعب الحاج علي، أنّ “انقطاع جزء من الإنترنت في #سوريا ، الّذي حصل مؤخّراً، يعود إلى انقطاع الكبل الضوئي البحري خارج المياه الإقليمية على بعد 500 كم من الشواطئ السورية، ما أدّى إلى توقّف جزء من نصف حزمة الإنترنت الّتي تصل إلى سوريا”.

ولفت الحاج علي، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام النظام: “بما أن الكبل يربط ما بين محافظة طرطوس والإسكندرية، تطلّبت صيانته، تنسيقاً مع الجانب المصري وطلباً من الشركات العالمية”.

ونوه إلى أنه “سبب انقطاع الكبل ليس القروش البحرية كما تمّ تناقله، بل من المحتمل أن يكون القطع ناجم عنالسفنالكبيرة الّتي تلقي بالمرساة وعند الإقلاع تسحب المرساة وتقطع الكبل”.

وبين أن “قيمة الخسائر الّتي لحقت بقطاع الاتصالات جراء الأزمة السورية، بلغت 24 مليار ليرة سورية، باستثناء مناطق ادلب والرقة ودير الزور لم يتمّ حصر الخسائر”.

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رأيان على “مسؤول نظامي : ليست أسماك القرش من تقطع الإنترنت عن سوريا”

  1. هيك وهيك باللي ربط المرسا ة وفلتك- العمى أديشه فداااااان
    اضربوا بهالشعب ابر مخدرات
    علواه مسؤول سوري يقبر مسؤول سوري لحتى مايضل ولا مسؤووول سوري
    كلكم كذابين منافقين مرتشين فاسدين
    لم تعد لدينا ولا 1% من الثقة فيكم
    والله يمكن السوري صار يثق بالمسؤول الروسي أو الايراني أو قيادي من حزب الله اذا حكا شي عن سوريا
    بس صفر بالمية ثقة بالمسؤوول السوري

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