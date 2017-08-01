مسؤول نظامي : ليست أسماك القرش من تقطع الإنترنت عن سوريا

قال رئيس قسم تخطيط خدمات شبكة الإتصالات في سوريا، مصعب الحاج علي، أنّ “انقطاع جزء من الإنترنت في #سوريا ، الّذي حصل مؤخّراً، يعود إلى انقطاع الكبل الضوئي البحري خارج المياه الإقليمية على بعد 500 كم من الشواطئ السورية، ما أدّى إلى توقّف جزء من نصف حزمة الإنترنت الّتي تصل إلى سوريا”.

ولفت الحاج علي، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام النظام: “بما أن الكبل يربط ما بين محافظة طرطوس والإسكندرية، تطلّبت صيانته، تنسيقاً مع الجانب المصري وطلباً من الشركات العالمية”.

ونوه إلى أنه “سبب انقطاع الكبل ليس القروش البحرية كما تمّ تناقله، بل من المحتمل أن يكون القطع ناجم عنالسفنالكبيرة الّتي تلقي بالمرساة وعند الإقلاع تسحب المرساة وتقطع الكبل”.

وبين أن “قيمة الخسائر الّتي لحقت بقطاع الاتصالات جراء الأزمة السورية، بلغت 24 مليار ليرة سورية، باستثناء مناطق ادلب والرقة ودير الزور لم يتمّ حصر الخسائر”.