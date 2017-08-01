مصادر أمنية : السلطات العراقية قررت منح الجنسية لمواطن سوداني تعرض للتعذيب على يد عناصر من الشرطة

نقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر أمنية لم تسمها، أن السلطات العراقية قررت منح الجنسية العراقية للمواطن السوداني الذي تعرض لانتهاكات عنيفة من قبل عناصر من الشرطة الاتحادية في الموصل.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن المواطن السوداني الذي يظهر في التسجيل المدوي يقيم في العراق على مدى أكثر من ربع قرن.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن وهاب الطائي، المستشار الإعلامي لوزير الداخلية العراقي، قوله إن الوزير، قاسم الأعرجي، زار المواطن المتضرر وقدم له شخصيا الاعتذار عما حدث.

وأضاف الطائي أن الوزير أودع السجن عددا من عناصر الشرطة الفدرالية المسؤولين عن الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نشر الفيديو الذي يظهر اعتداء عناصر في الشرطة بالضرب على المواطن السوداني موسى بشير قرب الموصل للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم “داعش” أحدث صدى كبيرا، داخل العراق وخارجه، فقد استدعت الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، القائم بأعمال السفارة العراقية في الخرطوم لتبلغه احتجاجها على هذا الحادث.