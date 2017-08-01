مصر : الشرطة تنجح بتحرير سوري عقب اختطافه و مطالبة خاطفيه بمليون جنيه فدية

قالت صحيفة “الأهرام” المصرية، إن “مباحث القاهرة” نجحت في تحرير صاحب مطعم من مختطفيه الذين كانوا يسعون للحصول على فدية.

وذكرت الصحيفة، يوم أمس الاثنين، أن “مباحث القاهرة نجحت في كشف غموض واقعة اختفاء صاحب مطعم سوري الجنسية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عامل و3 آخرين، تم ضبطهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق”.

وكانت السلطات الأمنية تلقت بلاغاً “من شريك المجني عليه بمطعم باختفاء شريكه عماد ف 37 سنة (سورى الجنسية) وتلقيه اتصال يفيد باحتجاز شريكه المتغيب وطلب منه دفع مبلغ مالي 30 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، تم بالتنسيق مع المبلغ مجارة المتصل وتحديد مكان تسليم المبلغ المالي المشار إليه داخل شنطة وتركها بجوار النادي الأوليمبي بالمعادي”.

وتمكنت الشرطة من ضبط “ا . خ (20 عاماً)، عاطل، أثناء حضوره لإحضار المبلغ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ٣ أشخاص آخرين، وأقر بأن المتهم الثاني كان يعمل طرف المجني عليه، وقام بفصله لسوء سلوكه ولعلمه بثرائه، وأنه متواجد بمفرده بالبلاد خطط للانتقام منه واختطافه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مليون جنيه وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين”.

واعترف أن “المتهم الثاني توجه إلى محل المجني عليه وأثناء خروج الأخير من المحل استوقفه وطلب منه توصيله بسيارته وأثناء سيرهما سمح لكلا من المتهمان الثالث والرابع بركوب السيارة صحبتهما وعقب ذلك هددوه بسلاح ناري بحيازة المتهم الثاني واصطحبوه إلى شقة مملوكة لأحد أقارب المتهم الثاني حيث قاموا باحتجازه وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب لإجباره على دفع مبلغ الفدية”.

ونظراً لرفضه الانصياع لهم “قاموا بالاتصال بشريك المجني عليه ومطالبته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه”.