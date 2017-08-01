مقتل 4 في إطلاق نار داخل محكمة في روسيا

مقتل 4 في إطلاق نار داخل محكمة في روسيا

قالت محامية إن أربعة أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء في إطلاق نار داخل مبنى المحكمة في موسكو.

وأضافت المحامية ديانا تاتوسوفا لرويترز عبر الهاتف أن كبير المحققين في القضية أبلغها بمقتل أربعة من بين 11 متهما كانوا في المحكمة.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن تبادلا لإطلاق النار وقع بعدما حاول بعض المتهمين الاستحواذ على أسلحة أفراد الأمن في المحكمة واحتجاز رهائن. (REUTERS)