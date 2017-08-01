هولندا : محاكمة رجل اعتدى جنسياً على ابنة أخته البالغة من العمر 3 أعوام !

تنظر محكمة هولندية في قضية رجل، اعتدى جنسياً على ابنة أخته البالغة من العمر ثلاثة أعوام، في مدينة أوس التابعة لمقاطعة برابانت، في شهر حزيران عام 2015.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، كان عند ابنة أخته، وعندما أخذها إلى سريرها كي تنام كان عليها أن ترتدي حفاضاً، وحين قام بخلع ملابسها اعتدى عليها جنسياً.

وقالت والدة الطفلة، إن الاعتداء ما زال له تأثيرات كبيرة، بعد سنتين من حصوله، حيث تعاني الطفلة من مشاكل في النمو، ومشكلة في النظافة (ارتداء الحفاضات).

ولم يكن المتهم قد تواصل مع أخته منذ الحادثة، وبعد أن سمع القصة بكى وقال: “تمنيت أنها ستنسى ما حصل”.

ويرى الطبيب النفسي للمتهم، أن الشاب يعاني من مشكلة عقلية، وهو الأمر الذي يوافق عليه المدعي العام.

وبحسب المحامي “ج فيرستاينن”، لم تظهر أية علاقة بين الاعتداء الجنسي وتأخر نمو الطفلة، وقال المحامي أيضاً إن موكله قام بعد اعتدائه الجنسي، وقبل أن يتم اعتقاله، بالذهاب إلى الطبيب ليطلب مساعدة.

وتم توجيه طلب للمحكمة، بمعاقبة الشاب بـ 180 ساعة عمل بشروط خاصة، وسجن لمدة ستة أشهر مشروطة، ومن المنتظر أن تصدر نتيجة الحكم بعد أسبوعين.