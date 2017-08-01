وزير دفاع قطر : الأزمة عميقة لكن العمل العسكري مستبعد .. و لم ننقل معلومات للحوثي

وزير دفاع قطر : الأزمة عميقة لكن العمل العسكري مستبعد .. و لم ننقل معلومات للحوثي

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، خالد بن محمد العطية، إن الأزمة الخليجية “عميقة” لكنه استبعد في الوقت نفسه تطورها إلى عمل عسكري، ونفى تسريب بلاده لمعلومات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في اليمن للحوثيين، محددا شروط الدوحة للحوار مع الدول المقاطعة لها.

العطية، قال في مقابلة مع فضائية “الجزيرة” القطرية، إن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، حول كون الخلاف مع قطر يتعلق بالرؤية المستقبلية للشرق الأوسط يشكل حقيقة ما وصفها بـ”الحملة الموجهة ضد قطر وحصارها” على حد تعبيره.

وحذر العطية مما وصفه بـ”العبث في العقيدة السمحة الوسطية للمنطقة” على حد قوله، مضيفا أن الأزمة الخليجية “عميقة بامتياز”، وأنها لن تحل إلا بالحوار، مؤكدا أن الخيار العسكري مستبعد. كما نفى صحة اتهام بلاده بتقديم إحداثيات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في مأرب للحوثيين، مشيرا إلى أن قوات بلاده لم تدخل مأرب أصلا.

وحدد الوزير القطري شروط بلاده لقبول الحوار مع الدول المقاطعة لها، مشترطا “رفع الحصار وعدم المساس بالسيادة القطرية” معتبرا أن المقاطعة التي تعرضت لها قطر أعطتها “الثقة بالنفس والقدرة على التحرك والانفتاح على مصادر متعددة” وأن إسكان قطر “بالكاد شعروا بأن هناك حصاراً،” مضيفاً أن الحكومة “تتحرك بالأدوات القانونية المتاحة” لإنهاء الوضع القائم.

وختم العطية بالقول إن ما وصفها بـ”الغيمة” ستنقشع ولكن الجرح سيبقى مفتوحا لفترة من الزمن لأن الأزمة الحالية “تختلف عن الأزمات السابقة” وفقا لقوله. (CNN)