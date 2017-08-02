أمير جبهة النصرة في القلمون ” أبو مالك التلي ” : كل الطوائف في لبنان ستدفع ثمناً باهظاً بسبب سكوتها على سيطرة حزب الله

كشف أمير «هيئة تحرير الشام» في منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود الشرقية اللبنانية أبو مالك التلّي في مقابلة مع صحيفة «الراي» الكويتية أن اتفاق القلمون مع «حزب الله» يتضمن اطلاق سراح 10 سوريين، 5 منهم سجناء في سجن رومية المركزي في #لبنان و5 مقاتلين (من الهيئة) أسرى لدى «حزب الله».

وقال التلي للصحيفة: «طالبنا بسجناء من سجون حزب الله داخل لبنان وسجناء من سجن رومية وتمت الموافقة على بعضهم بعد عناء كبير».

ولفت الى ان تعثر تنفيذ الاتفاق الذي تم مع حزب الله والدولة اللبنانية في شأن خروج مقاتلي الهيئة ومن يرغب من اللاجئين السوريين، يعود الى «الخلافات بين الحزب والحكومة اللبنانية وعدم صدقية الحزب في التعامل مع جزئيات الملف بحسب المتفق عليه مع الجانب الإيراني».

وأوضح، بحسب الصحيفة، ان «بعض ما يوافق عليه الحزب لا توافق عليه الحكومة اللبنانية او العكس صحيح»، واعطى مثالا على ذلك «مسألة الموافقة على اخراج سجناء من رومية وبعض الاسرى من سجون الحزب».

وشدد على انه «ليس للحكومة القطرية ولا غيرها اي علاقة بهذا الاتفاق. و(مدير عام الامن العام اللبناني اللواء) عباس ابراهيم كان ممثلا للحكومة اللبنانية».

وإذ رأى التلي أن «حزب الله جزء من مشروع الهلال الشيعي الايراني»، حذّر من ان «كل الطوائف في لبنان سيدفعون ثمناً باهظاً بسبب سكوتهم على سيطرة ميليشيا حزب ايران على كل مفاصل الدولة في لبنان، وقد حذّرناهم مراراً من مغبة توسع هذا المشروع، ولكن لن ينفع الندم»، نافياً اتهامات الحزب للهيئة بأنها كانت تنوي استهداف لبنان واللبنانيين، ومؤكداً «اننا كهيئة تحرير الشام معركتنا لم تكن في لبنان. والحزب هو مَن جرّ لبنان للمعركة عبر دخوله الأراضي السورية، وما فعلناه كان دفاعاً عن ديننا وأهلنا وعرضنا، ومعركتنا ما تزال معركة دفع صائل ضدّ كل مَن اعتدى على أرضنا وديننا وأعراضنا».