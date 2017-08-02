الأولى منذ فترة طويلة وسط الخلافات الكبيرة بين البلدين .. ماذا علق وزير الخارجية الإيراني على مصافحة نظيره السعودي ؟

الأولى منذ فترة طويلة وسط الخلافات الكبيرة بين البلدين .. ماذا علق وزير الخارجية الإيراني على مصافحة نظيره السعودي ؟

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره السعودي عادل الجبير على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل دراسة التطورات المتعلقة بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى.

ووثقت عدسات الصحافيين المصافحة بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والسعودي عادل الجبير.

وعلق ظريف على المصافحة في تصريح للتلفزيون الإيراني بالقول “إن خطوة نظيره السعودي مسألة طبيعية واعتبرها حركة في إطار الأعراف الدبلوماسية”، وأضاف أن دواعي هذه الخطوة تعود أيضا إلى الاحترام المتبادل والصداقة القديمة التي تربطه بالجبير.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إسطنبول صباح الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.

وانطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدعم القدس والمسجد الأقصى في ظل الممارسات التعسفية للقوات الإسرائيلية.

والمصافحة الأولى من نوعها منذ فترة طويلة لم تُعرف كواليسها بعد، إلا أنها جرت بحضور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإندونيسي ريتنو مرسودي.