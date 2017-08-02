السجن لسوري حاول قتل زوجته الأردنية ” ذبحاً ” في ألمانيا ! ( صور )

أصدرت محكمة بوتسدام الألمانية حكماً بالسجن تسع سنوات، بحق سوري حاول قتل زوجته.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، أول أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة قررت حبس المتهم يحيى.أ (48 عاماً)، بتهمة الشروع بقتل زوجته سناء.أ (36 عاماً – أردنية)، والتسبب بإصابات جسمية خطيرة لها.

وقال القاضي، تيو هور ستكوتر للمتهم: “ليست الحيرة ما دفعك لارتكاب جريمتك بل هو غضبك العارم على زوجتك التي تعتبرها كملكية خاصة لك، نحن ليس لدينا أي شك بأنك أردت قتل زوجتك لأسباب دنيئة، هذا الأمر لا يصلح في ألمانيا”.

وأضاف أن الزوجة سناء تزوجت في الـ 14 من عمرها بالإكراه، و كانت تعاني، بسبب ضرب زوجها لها وللأطفال، وشربه للكثير من الكحول.

وحركت الزوجة رأسها موافقة، أثناء نطق الحكم وشرح الأسباب، فيما اتهمت المحكمة الزوج أيضاً بتركه زوجته عندما غمرت بالدماء، ظناً منه أنها توفيت.

وتعود الحادثة لشهر كانون الثاني الماضي، حين قام يحيى بالتهجم على زوجته، بشارع “لوكنفالده”، وحاول قطع عنقها عند الحنجرة، ما تسبب بجرحها جرحاً خطيراً امتد من الأذن اليسرى وحتى الذقن.

وتخفي سناء الندبة (14 غرزة) تحت حجابها.

وكان يحيى قد هدد زوجته بالقتل من قبل، بعد أن طلبت منه الطلاق، الأمر الذي لم يتحمله الرجل، بحسب الزوجة، التي أضافت أن يحيى تحرش بابنته جنسياً.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها حول هذا الاتهام، ليحاكم الرجل مرة أخرى، ما قد يؤدي لتعرضه لعقوبة أقسى.