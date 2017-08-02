السعودية تعتزم إنشاء منتجعات سياحية على البحر الأحمر تضم 50 جزيرة

أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية. ويمتد المشروع على طول 180 كلم (112 ميلا) بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للمملكة.

وسيتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في الربع الثالث من العام 2019 في مرحلة أولى سيتم خلالها توسيع المطار، وبناء فنادق ومنازل فخمة. ويتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الثالث من العام 2022.

وقالت الوكالة إن المشروع سيسهم في “إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة”. ويندرج المشروع في إطار جهود السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار.

وتسعى السعودية إلى زيادة الإنفاق الأسري على الترفيه وبناء مئات المراكز الترفيهية في المملكة بحلول العام 2020 ضمن الخطة الشاملة “رؤية 2030” للتقليل من الاعتماد على عائدات النفط. (AFP)