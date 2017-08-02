بالفيديو .. فتاة ترقص تشجيعاً لشباب يقومون بـ ” التفحيط ” في السعودية

انتشر مقطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية لمجموعة من الشباب يقومون بالتفحيط على أحد الطرق السريعة بـ #السعودية -حسبما ورد في التعليق على الفيديو- ولكن ما أثار الانتباه هو ظهور فتاة ترافق “المفحطين” لتشجيعهم.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتمايل راقصة، وتلوّح بيديها تشجيعاً للشباب، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، فيما أثار المقطع استياء الكثيرين، الذين علّقوا على تواجد الفتاة في المكان من جهة، وطالبوا بسرعة القبض على من ظهروا بالمقطع، للحد من هذه الظاهرة من جهة ثانية.

والتفحيط هو جعل السيارة تنزلق بسرعة شديدة مع القدرة على التحكم فيها، بأن يكون اتجاه العجلة الأمامية مخالفاً للاتجاه الفعلي الذي تسير فيه السيارة، وهو أمر مخالف للقانون في المملكة العربية السعودية، وحققت مقاطع فيديو لهذه الظاهرة مشاهدات مرتفعة جداً على الإنترنت، وسط استنكار واستغراب مجتمعي كبير.

وربما هذه ليست المرة الأولى التي تتواجد فيها الفتيات في سباقات السيارات، حيث انتشر، في يونيو/حزيران 2017، مقطع فيديو زعم ناشره أنه من أحد طرق الرياض، حيث تظهر به مجموعة من الفتيات اللاتي يشجعن الشباب في سباقهم بالسيارات، بينما تقف إحدى الفتيات دون ارتداء العباءة -الزي التقليدي بالسعودية-.