بريطانيا : ناشطة داعمة لللاجئين تشعر بخيبة أمل بسبب عدم استقدام لاجئين سوريين إلى مدينتها

قالت “شارلوت لومباردي”، الناشطة المؤسسة لمجموعة دعم وصول اللاجئين السوريين إلى مدينة تامورث (إنكلترا)، إنها تشعر بخيبة أمل، بسبب عدم استقدام لاجئين سوريين إلى المدينة.

وقالت صحيفة “تامورث هيرالد” المحلية، يوم الخميس الماضي (27/7)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مجلس مقاطعة ستافورد شاير، كان قد كشف أنه لم تتم إعادة توطين أي من العائلات العشرة المفترضة في المدينة، على الرغم من إعلان ذلك منذ العام 2015.

وكانت شارلوت (الصورة)، قد أنشأت مجموعة “تامورث تقول نعم للاجئين السوريين”، والتي خصصت لمواجهة مجموعة “تامورث تقول لا للاجئين السوريين”.

ورداً على الخبر علقت شارلوت: “لقد خاب أملي لكون اللاجئين الهاربين من أوضاع مأساوية، لم يتم منحهم ما يستحقون في مدينتنا، أتمنى أن يحظوا بخيارات أكثر أمناً وأقرب لفرص أكثر، وأناس راغبين بالدعم ومد يد العون”.

وأضافت: “أعمل مع أطفال لاجئين في برمنغهام، وأرى الصراع الذي يمرون به، ولكننا نرى أيضاً كيف يلمعون وكيف يتكاملون جيداً ويعودون إلى مجتمعاتهم، ويريدون أن يفعلوا أشياء جيدة، وفي نهاية المطاف يحلمون يوما ما بالعودة إلى منزل آمن”.

وعلى الرغم من أن مجلس المحافظة أكد أنه لم يتم نقل أي من أسر اللاجئين المقترحة للمدينة، إلا أنه لم يعلق على السبب.