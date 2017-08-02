حلب : القبض على أب متوحش اعتدى جنسياً على طفله و طفلته و أحرق الأخيرة بـ ” الزيت المغلي ” ! ( صور )

قالت قناة العالم الإيرانية، إن رجلاً في حلب، أقدم على ضرب ابنته وحرقها بالزيت المغلي.

وأفادت القناة، الثلاثاء، أن “امرأة (25 عاماً) تقدمت ببلاغ إلى مركز قسم شرطة المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، مؤكدة أن زوجها أقدم على ضرب ابنته ضربا مبرحا وحرقها بالزيت المغلي مؤيدة ذلك بصورة كانت قد التقطتها للطفلة”.

وأكدت الزوجة، بحسب القناة، أن زوجها يقوم بممارسة الفعل المنافي للحشمة على كل من وابنه القاصر محمد (10 سنوات) وابنته القاصر فاطمة (8 سنوات)، وهما ولداه من زوجته الأخرى التي انفصل عنها قبل أكثر من 3 سنوات.

وأضافت القناة نقلاً عن ما يسمى “وكالة أوقات الشام الإخبارية”: “قامت دورية من الشرطة بإحضار الأطفال وكانت هول الصدمة كبيراً عند مشاهدتها بسبب مايحمل جسدها الصغير من علامات ضرب وآثار حروق، وعند سؤال الأطفال أكدوا أن والدهم المدعو (أحمد – ب)، قام بالاعتداء عليهما، وتم على الفور إلقاء القبض عليه”.

وبالتحقيق اﻷولي معه “اعترف أحمد بما نسب إليه بعد مواجهته بالأدلة والقرائن وهي تقارير الطبيب الشرعي التي أكدت وجود كدمات وعلامات تعذيب على جسم الطفل وتمزق جزئي في غشاء البكارة لدى الطفلة”.

كما اعترف أحمد (35 عاماً) على اعتدائه جنسياً على أطفاله لسنوات، منذ أن كان مقيماً في منطقة الشعار، ومن ثم في المدينة الصناعية حيث يعمل.

وختمت القناة بالقول إن المجرم أحيل إلى القضاء المختص.

صور للطفلة (مؤذية + 18)

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7 آراء على “حلب : القبض على أب متوحش اعتدى جنسياً على طفله و طفلته و أحرق الأخيرة بـ ” الزيت المغلي ” ! ( صور )”

  1. لعماا شو صار بالدنيا!!! ليش صارت البشر وحوش؟ يا رب لطفك و عفوك و الله الواحد عم يخاف إنه رب العالمين بيخسف فينا الأرض من هول الفساد اللي عم يصير. بكل مكان جرائم صادمة: اغتصاب، قتل و ذبح و اغتصاب اطفال و تعذيب سادي لوين رايحة هالبشر!

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  2. دخيل اسمك يا رب .. شو صاير بالبشر والله على زماننا ما كنّا نسمع بهذا ألكم الهائل من اعتداءات الآباء على ابناءهم . لا يمر أسبوع الا ونقرأ عن مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين . في كل العالم . هل هذا ضريبة التحرر والعولمة والتحرر . اعتقد بان السبب هو بعد الانسان عن انسانيته وتخليه عن الرادع الديني . وانتشار المخدرات .

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  4. االخازووق حكمة لهيك بشر لازم يحطوه عالخازووق في ساحة عامة أمام الناس كلها و يكون عبرة لازم كتير أحكام ترجع و تطبق على هيك حثالة

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  5. اقسم برب الكون ان ما حدث ويحدث بسوريا لا يحدث من فراغ.انه عقاب من الرب لهؤلاء البهايم والحيوانات المنوحشة.وحتى الحيوانات نفسها لا تفعل بابناءها مثل ما فعل هذا الحيوان المتوحش.

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  6. في كتير منو هاد بمهد الحضارات والاديان.. المشكلة مو وجودهون .. المشكلة هي انو الكل بيستر عليهون من الزوجة والاولاد والعائلة وووو.. لانو “اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا” .. هيك قال الفهيم .. نسبة هيك معتوهين ببلاد الجرادين كتير كبيرة .. ومارح يمشي الحال لانو ماحدا رح يحكي .. مشان ما يزعل الله والرسول ..

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