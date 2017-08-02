حلب : القبض على أب متوحش اعتدى جنسياً على طفله و طفلته و أحرق الأخيرة بـ ” الزيت المغلي ” ! ( صور )

حلب : القبض على أب متوحش اعتدى جنسياً على طفله و طفلته و أحرق الأخيرة بـ ” الزيت المغلي ” ! ( صور )

قالت قناة العالم الإيرانية، إن رجلاً في حلب، أقدم على ضرب ابنته وحرقها بالزيت المغلي.

وأفادت القناة، الثلاثاء، أن “امرأة (25 عاماً) تقدمت ببلاغ إلى مركز قسم شرطة المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، مؤكدة أن زوجها أقدم على ضرب ابنته ضربا مبرحا وحرقها بالزيت المغلي مؤيدة ذلك بصورة كانت قد التقطتها للطفلة”.

وأكدت الزوجة، بحسب القناة، أن زوجها يقوم بممارسة الفعل المنافي للحشمة على كل من وابنه القاصر محمد (10 سنوات) وابنته القاصر فاطمة (8 سنوات)، وهما ولداه من زوجته الأخرى التي انفصل عنها قبل أكثر من 3 سنوات.

وأضافت القناة نقلاً عن ما يسمى “وكالة أوقات الشام الإخبارية”: “قامت دورية من الشرطة بإحضار الأطفال وكانت هول الصدمة كبيراً عند مشاهدتها بسبب مايحمل جسدها الصغير من علامات ضرب وآثار حروق، وعند سؤال الأطفال أكدوا أن والدهم المدعو (أحمد – ب)، قام بالاعتداء عليهما، وتم على الفور إلقاء القبض عليه”.

وبالتحقيق اﻷولي معه “اعترف أحمد بما نسب إليه بعد مواجهته بالأدلة والقرائن وهي تقارير الطبيب الشرعي التي أكدت وجود كدمات وعلامات تعذيب على جسم الطفل وتمزق جزئي في غشاء البكارة لدى الطفلة”.

كما اعترف أحمد (35 عاماً) على اعتدائه جنسياً على أطفاله لسنوات، منذ أن كان مقيماً في منطقة الشعار، ومن ثم في المدينة الصناعية حيث يعمل.

وختمت القناة بالقول إن المجرم أحيل إلى القضاء المختص.

صور للطفلة (مؤذية + 18)