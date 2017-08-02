دمشق : سلطات النظام تقبض على مشعوذ ” يمارس الجنس مع ضحاياه ليطرد الجن منهم ” !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن “قوى الأمن الداخلي” في دمشق ألقت القبض على مشعوذ يمارس الجنس مع ضحاياه ليطرد الجن منهم، في جرمانا.

وأفادت “شبكة أخبار جرمانا”، أول أمس الاثنين، أن الأمن قبض على المشعوذ “محمد ح م”، من محافظة درعا، وزوجته “سهام ز”، بعد قيامهما بالاحتيال وممارسة السحر والشعوذة، وممارسة الجنس مع الضحايا بذريعة طرد الجن منهم.

وداهمت سلطات النظام منزل المشعوذ في منطقة حي القوس، بعد ادعاء أحد ضحاياه عليه، ليتم اعتقاله مع زوجته، يعترف الإثنان بالتهم الموجهة لهما.

ونقلت الشبكة عن إحدى ضحايا المشعوذ قولها، إن الأخير خدعها وقال لها إن جلسة تحضير الجان يجب أن يتخللها ممارسة للجنس، إن كانت ترغب بإخراج الجني، مضيفة أنه ابتزها لأخذ المال منها، وقام بسرقة هويتها.

* الصورة تعبيرية